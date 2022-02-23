MLB／弗里曼與勇士真的玩完了？ 美媒爆雙方合約談不攏
5度入選明星賽的勇士隊當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）在這個休賽季成為自由球員，盡管他曾表態想做「終生勇士人」，但近期有關他將轉隊的傳言甚囂塵上。《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）昨（22日）撰文指出封館結束後將發生的事，其中的「頭條」就是弗里曼另尋東家的可能性愈來愈高。
報導提到，大聯盟目前勞資談判呈現僵局，勇士與弗里曼的合約也一樣，消息人士指出，球團的報價為5年1.35億美元（約新台幣34億6400萬元），不過根據美媒先前的爆料，弗里曼正尋求6年1.8億美元（約新台幣50億1800萬元）的合約。
其他報導提及，包含洋基、藍鳥、道奇和遊騎兵在內的多支球隊都有意網羅弗里曼，而他的經紀人也已經見過幾支球團。
此外，勇士隊教頭史尼克（Brian Snitker）曾在2月初承認勇士有可能無法成功留住弗里曼，近期一名球團高層也透露，他認為勇士目前已開始在尋找弗里曼的替代人選，這名備案很可能就是運動家隊明星一壘手歐森（Matt Olson）。
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