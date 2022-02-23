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MLB／繼基特之後 洋基退休傳奇名將歐尼爾21號

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基將退休傳奇名將歐尼爾（Paul O'Neill）的背號21號，成為洋基隊史第23位背號被退休的球員。 美聯社
洋基將退休傳奇名將歐尼爾（Paul O'Neill）的背號21號，成為洋基隊史第23位背號被退休的球員。 美聯社

洋基今宣布將於美國時間8月21日舉行「歐尼爾日」，退休傳奇名將歐尼爾（Paul O'Neill）的背號21號，成為洋基隊史第23位背號被退休的球員，而這也是繼2017年基特（Derek Jeter）的2號以來，洋基近年再次將球員背號退休。

在效力洋基之前，歐尼爾於紅人待了8個球季，直到1993年才改披洋基隊戰袍。而在洋基的9年裡，他4度入選明星賽，並隨隊於1996、1998、1999、2000年拿下4座世界大賽冠軍，連同紅人隊時期，歐尼爾職業生涯獲得的世界大賽冠軍戒指可戴滿一整隻手。

歐尼爾來到洋基後打擊表現突飛猛進，共1254場出賽繳出打擊率.303、上壘率.377、長打率.492，敲出304支二壘安打與185轟、858分打點。1994年還以.359打擊率拿下美聯打擊王，歐尼爾在場上展現的鬥志也一直是球迷最為難忘的身影。

2001年歐尼爾退休後，洋基隊21號就幾乎未再有球員穿過，僅2008年時霍金斯（LaTroy Hawkins）要求穿上這個號碼，目的是紀念海盜隊傳奇強打克萊門特（Roberto Clemente）。

洋基隊上一回退休背號是在2017年5月14日，當時退休的是「洋基隊長」基特的2號，在此之前球隊退休的背號還有馬丁利（Don Mattingly）的23號、派提特（Andy Pettitte）的46號、波沙達（Jorge Posada）的20號、李維拉（Mariano Rivera）的42號、威廉斯（Bernie Williams）的51號以及總教練托瑞（Joe Torre）的6號等。

霍金 美國

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