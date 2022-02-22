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MLB／批NBA明星賽太難看 雙城三壘手：只有棒球才是玩真的

聯合新聞網 / 綜合報導
雙城明星三壘手唐納森認為NBA明星賽很難看，只有大聯盟明星賽才有在動真格。 美聯社
雙城明星三壘手唐納森認為NBA明星賽很難看，只有大聯盟明星賽才有在動真格。 美聯社

近年來外界對於NBA明星賽的謾罵聲此起彼落，連大聯盟雙城明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）也深有同感，日前在個人社群發表看法，認為只有大聯盟明星賽才有在動真格。

雖然NBA有不斷嘗試新花樣來增加明星賽的趣味性，像是讓東西區兩隊隊長用選秀方式挑隊友，但仍無法避免明星賽淪為飆分大賽的事實，兩隊幾乎沒有防守可言，甚至能頻頻看到球員彼此互相放對方投籃或是秀美技，因此觀眾也越看越疲乏。

唐納森就認為，只有大聯盟球員才會認真對待明星賽，「棒球是體育圈唯一適合明星賽的運動，當一個人對你丟出100英里的直球時，你很難放鬆去打，除了曲棍球以外的所有運動都應該停辦明星賽，因為那看起來真的很尷尬。」

儘管唐納森也同意柯瑞（Steph Curry）昨日全場飆進16顆三分球、拿下50分的好表現，但他仍對於「只攻不守」的風氣感到很失望，「柯瑞很棒，但比賽缺乏努力變得很難看，我喜歡NBA，但唯一的重點就是防守。」

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