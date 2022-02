MLB／批NBA明星賽太難看 雙城三壘手：只有棒球才是玩真的

近年來外界對於NBA明星賽的謾罵聲此起彼落,連大聯盟雙城明星三壘手唐納森(Josh Donaldson)也深有同感,日前在個人社群發表看法,認為只有大聯盟明星賽才有在動真格。

雖然NBA有不斷嘗試新花樣來增加明星賽的趣味性,像是讓東西區兩隊隊長用選秀方式挑隊友,但仍無法避免明星賽淪為飆分大賽的事實,兩隊幾乎沒有防守可言,甚至能頻頻看到球員彼此互相放對方投籃或是秀美技,因此觀眾也越看越疲乏。

唐納森就認為,只有大聯盟球員才會認真對待明星賽,「棒球是體育圈唯一適合明星賽的運動,當一個人對你丟出100英里的直球時,你很難放鬆去打,除了曲棍球以外的所有運動都應該停辦明星賽,因為那看起來真的很尷尬。」

儘管唐納森也同意柯瑞(Steph Curry)昨日全場飆進16顆三分球、拿下50分的好表現,但他仍對於「只攻不守」的風氣感到很失望,「柯瑞很棒,但比賽缺乏努力變得很難看,我喜歡NBA,但唯一的重點就是防守。」

