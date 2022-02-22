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MLB／「法官」值60億？紐媒：洋基續約理所當然

聯合新聞網 / 綜合報導
紐媒《SNY》撰文預估洋基該花多少錢留下「法官」賈吉。 法新社
紐媒《SNY》撰文預估洋基該花多少錢留下「法官」賈吉。 法新社

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）被認為是基特（Derek Jeter）後的新「洋基隊長」，賈吉曾經也表達過想終身當洋基人，不過隨著合約僅剩最後一年，紐媒《SNY》便撰文預估，洋基該花多少錢留下他。

現年29歲的賈吉在2013年選秀會第一輪32順位被洋基挑中，2016年升上大聯盟，隔年以單季52轟成績奪得美聯新人王，也瞬間成為洋基看板球星，雖然賈吉曾說過想成為終身的「洋基人」，但先前在播客節目中他仍暗示，若無法在開季前完成延長續約就有可能離隊。

《SNY》記者湯普森（Scott Thompson）撰文表示，對於和賈吉續約一事不該是個問號，而是洋基理所當然要做的事，「賈吉不僅值得，甚至你可以說他是下一個洋基隊長。」

至於該端出怎樣的合約，內文指出洋基應該與賈吉簽下一張約7到9年的延長合約，屆時37歲至39歲退休很合理，接下來就是平均年薪的考量，賈吉雖然是個超級巨星，但他這6年來只健康出賽2季，因此平均薪資應該落在2600萬至2800萬美元，推估可簽下8年2.16億美元（新台幣60億元）的合約。

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