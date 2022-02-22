MLB／勞資談判5小時仍成空 未來每天開會盼球季準時開打

大聯盟近期頻頻進行勞資談判，繼上次雙方只談15分鐘就不歡而散後，今天又進行長達5小時的會議，但仍沒有達成共識，為了盡速達成協議，預計本周起勞資雙方每天都會開會，盼開幕戰仍能如期開打。

台灣時間22日雙方再度回到談判桌，這是大聯盟與球員工會進行第7次協商，相比上次冷淡的狀況，雙方這次在佛羅里達州朱庇特進行5小時會議，從美國時間下午1點討論至下午6點，中間休息約1個小時，可惜對於爭議及解除封館狀態仍沒有實質進展。

據外媒報導，為加快流程，球員工會和資方將在本周開始每天招開會議，但目前最大癥結點仍卡在「薪資仲裁球員年限」。聯盟把仲裁前獎金池從1500萬美元提高至2千萬美元，但與球員工會將原先1.5億美元下修到1億還有一大段差距。

熱身賽原先預定在2月27日開打，例行賽則是安排在4月1日，若雙方繼續僵持，新球季很有可能無法順利展開。