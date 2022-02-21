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MLB／張育成無法前進春訓基地 守護者小聯盟先練兵

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
張育成仍留在台灣。 報系資料照
張育成仍留在台灣。 報系資料照

大聯盟因勞資爭議，已經封館超過80天，旅美好手張育成所屬的克利夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians），才剛改名第1年就不知何時啟動春訓，總教練法蘭柯納（Terry Francona）今天動身前往亞利桑那州春訓基地，明起訓練重點先擺在小聯盟球員。

守護者原名印地安人隊，從1915年用到去年球季，張育成今年也將換上全新隊服；但他和其他大聯盟球員一樣，都在等候重新開館的通知，必須等到勞資雙方簽定新的協議書，才能進入春訓基地開始訓練，迎接熱身賽、表定4月1日開打的新球季。

法蘭柯納從2013年起領軍印地安人，今年春訓進度和往年完全不同，但他和教練團還是先到春訓基地「熱身」，既然大聯盟球員無法進入，就從未在40人名單內的小聯盟球員開始訓導，走一步算一步。

印地安人在1948年奪下隊史第2座世界大賽冠軍後，已經連續73年未封王，是大聯盟現役球隊最慘紀錄，這段期間歷經13次季後賽，包括4次世界大賽都落敗。

印地安人2016年和小熊隊爭霸最傷，在3勝1敗絕對優勢下，竟然連輸3場讓出王座，尤其第6、7戰都在主場落敗，還是無法揮別漫長的封王乾旱期。

大聯盟 印地安人 張育成

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