聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／水手春訓營只見鈴木一朗 連20季未進季後賽魔咒待解
大聯盟勞資爭議未解，原定本周開打的熱身賽確定延後，對連續20季未進季後賽的水手隊而言，今年最大目標已經相當明確，畢竟最近一次嘗到季後賽滋味，已是傳奇球星鈴木一朗菜鳥球季的2001年了。
往年此時，大聯盟各隊球員已到佛羅里達、亞歷桑納州春訓基地報到，準備展開熱身賽，全力備戰新球季，今年卻因封館導致熱身賽延期，就算4月1日如期開季，球員在春訓「以賽代訓」的調整時間勢必縮短，恐怕會影響球季賽的表現。
美國媒體「今日美國」指出，目前水手春訓基地唯一「明星球員」是48歲的鈴木一朗，但已在3年前退休。
鈴木一朗是以水手球團主席特助的身分待在春訓基地，在勞資雙方未談妥新協議前，所有大聯盟球員都被隔絕在各隊春訓營外；「今日美國」指出，他們不但不能在基地訓練，也不能和防護員交談，甚至無法向教練、球團員工問好。
水手總經理狄波多（Jerry Dipoto）對於封館並不陌生，他在1994年球員大罷工期間，就是印地安人隊投手，球季賽打到一半宣告結束，連季後賽都沒有，當然希望不要歷史重演。
水手是北美4大職業運動中，最久未進季後賽的現役球隊，但去年戰績90勝72敗，拚到球季賽最後一天才遭淘汰，全隊對新球季充滿信心，球團高層也在封館前砸了1億1500萬美元，和去年美聯塞揚獎強投瑞伊（Robbie Ray）簽下5年長約，期待今年突破魔咒重返季後賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言