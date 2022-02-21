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MLB／水手春訓營只見鈴木一朗 連20季未進季後賽魔咒待解

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
美媒指出，目前水手春訓基地唯一「明星球員」是48歲的鈴木一朗。 路透資料照
美媒指出，目前水手春訓基地唯一「明星球員」是48歲的鈴木一朗。 路透資料照

大聯盟勞資爭議未解，原定本周開打的熱身賽確定延後，對連續20季未進季後賽的水手隊而言，今年最大目標已經相當明確，畢竟最近一次嘗到季後賽滋味，已是傳奇球星鈴木一朗菜鳥球季的2001年了。

往年此時，大聯盟各隊球員已到佛羅里達、亞歷桑納州春訓基地報到，準備展開熱身賽，全力備戰新球季，今年卻因封館導致熱身賽延期，就算4月1日如期開季，球員在春訓「以賽代訓」的調整時間勢必縮短，恐怕會影響球季賽的表現。

美國媒體「今日美國」指出，目前水手春訓基地唯一「明星球員」是48歲的鈴木一朗，但已在3年前退休。

鈴木一朗是以水手球團主席特助的身分待在春訓基地，在勞資雙方未談妥新協議前，所有大聯盟球員都被隔絕在各隊春訓營外；「今日美國」指出，他們不但不能在基地訓練，也不能和防護員交談，甚至無法向教練、球團員工問好。

水手總經理狄波多（Jerry Dipoto）對於封館並不陌生，他在1994年球員大罷工期間，就是印地安人隊投手，球季賽打到一半宣告結束，連季後賽都沒有，當然希望不要歷史重演。

水手是北美4大職業運動中，最久未進季後賽的現役球隊，但去年戰績90勝72敗，拚到球季賽最後一天才遭淘汰，全隊對新球季充滿信心，球團高層也在封館前砸了1億1500萬美元，和去年美聯塞揚獎強投瑞伊（Robbie Ray）簽下5年長約，期待今年突破魔咒重返季後賽。

水手 鈴木一朗

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