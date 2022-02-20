MLB／大都會續當「散財童子」？ 新教頭：可能繼續補強外野
近2季以來不斷補強的大都會又要撒錢了嗎？據《紐約郵報》報導，新任教頭蕭瓦特（Buck Showalter）透露外野仍可能會是球隊補強的目標。
大都會去年季前砸大錢綁住明星游擊手林多（Francisco Lindor），封館前則網羅了市場最大咖的中外野手馬提（Starling Marte）、能守外野和一壘的坎哈（Mark Canha），並以破紀錄的平均4333萬美元（約新台幣12億元）年薪簽下3屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）。
連同原本的球星狄葛隆（Jacob deGrom）、卡諾（Robinson Cano）、狄亞茲（Edwin Diaz）、阿隆索（Pete Alonso）、尼莫（Brandon Nimmo），大都會陣容的華麗程度已不在話下。
儘管如此，《紐約郵報》近日指出，3度拿下年度最佳總教練的新教頭蕭瓦特透露，他和總管艾普勒（Billy Eppler）目前尚未排除再加強陣容的可能性：「（外野）是我們曾溝通過的一部份。」
不過，新加入的馬提與坎哈多少會排擠到尼莫的位置，根據先前報導指出，尼莫更傾向鎮守中外野防區。而尼莫先前已將經紀公司換成「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）的經紀團隊，有機會與球隊簽下一紙延長合約，倘若談約不順利，大都會也可能就此將他交易出去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言