MLB／大都會續當「散財童子」？ 新教頭：可能繼續補強外野

近2季以來不斷補強的大都會又要撒錢了嗎？據《紐約郵報》報導，新任教頭蕭瓦特（Buck Showalter）透露外野仍可能會是球隊補強的目標。

大都會去年季前砸大錢綁住明星游擊手林多（Francisco Lindor），封館前則網羅了市場最大咖的中外野手馬提（Starling Marte）、能守外野和一壘的坎哈（Mark Canha），並以破紀錄的平均4333萬美元（約新台幣12億元）年薪簽下3屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）。

連同原本的球星狄葛隆（Jacob deGrom）、卡諾（Robinson Cano）、狄亞茲（Edwin Diaz）、阿隆索（Pete Alonso）、尼莫（Brandon Nimmo），大都會陣容的華麗程度已不在話下。

儘管如此，《紐約郵報》近日指出，3度拿下年度最佳總教練的新教頭蕭瓦特透露，他和總管艾普勒（Billy Eppler）目前尚未排除再加強陣容的可能性：「（外野）是我們曾溝通過的一部份。」

不過，新加入的馬提與坎哈多少會排擠到尼莫的位置，根據先前報導指出，尼莫更傾向鎮守中外野防區。而尼莫先前已將經紀公司換成「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）的經紀團隊，有機會與球隊簽下一紙延長合約，倘若談約不順利，大都會也可能就此將他交易出去。