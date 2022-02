MLB／ 索托拒絕國民大約 大都會鐵粉爵士隊米契爾出手招募

國民隊強打索托(Juan Soto),日前證實拒絕國民開出的13年3.5億美元(約97.48億台幣)延長合約,想等待成為自由球員再拚高身價。身為大都會鐵粉的NBA爵士隊球星米契爾(Donovan Mitchell)沒放過這次機會,在網路上公開邀請他前往皇后區打球,實現球迷心願。

從小生長在紐約的米契爾,是出了名大都會死忠粉絲,另外曾是小聯盟球員的老爸(Donovan Mitchell Sr.),退役後也在大都會球團任職。得知索托拒絕國民提出的大約後,米契爾立馬在棒球專頁B/R Walk-Off的IG貼文展開「招募」行動,留言寫下「來我們(大都會)這邊吧,我們很樂意擁有你。」並不忘標註索托,非常渴望能替自己喜愛的球隊招收好手。

.@spidadmitchell already out here recruiting Juan Soto for his Mets 😂 pic.twitter.com/4pwHSGhW1R