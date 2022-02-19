快訊

直播／今日本土+4、境外+45 無死亡個案

烏克蘭危機報：莫斯科周一凌晨2點30分的談判急電

MLB／ 索托拒絕國民大約 大都會鐵粉爵士隊米契爾出手招募

聯合新聞網 / 綜合報導
索托拒絕國民開出的13年3.5億美元延長合約。 路透社
索托拒絕國民開出的13年3.5億美元延長合約。 路透社

國民隊強打索托（Juan Soto），日前證實拒絕國民開出的13年3.5億美元（約97.48億台幣）延長合約，想等待成為自由球員再拚高身價。身為大都會鐵粉的NBA爵士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）沒放過這次機會，在網路上公開邀請他前往皇后區打球，實現球迷心願。

從小生長在紐約的米契爾，是出了名大都會死忠粉絲，另外曾是小聯盟球員的老爸(Donovan Mitchell Sr.)，退役後也在大都會球團任職。得知索托拒絕國民提出的大約後，米契爾立馬在棒球專頁B/R Walk-Off的IG貼文展開「招募」行動，留言寫下「來我們（大都會）這邊吧，我們很樂意擁有你。」並不忘標註索托，非常渴望能替自己喜愛的球隊招收好手。

米契爾，網路上公開邀請索托加入大都會。 路透社
米契爾，網路上公開邀請索托加入大都會。 路透社

事實上這不是米契爾第一次公開招募球員加入大都會，先前他也曾力邀自由市場大咖游擊手柯瑞亞（CarlosCorrea），希望他能來皇后區打球。還曾在推特力捧大都會，認為他們將在新球季取得162勝0敗，頭號鐵粉實至名歸。

相關新聞

MLB／ 索托拒絕國民大約 大都會鐵粉爵士隊米契爾出手招募

國民隊強打索托（Juan Soto），日前證實拒絕國民開出的13年3.5億美元（約97.48億台幣）延長合約，想等待成為自由球員再拚高身價。身為大都會鐵粉的NBA爵士隊球星米契爾（Donovan Mi

MLB／大都會續當「散財童子」？ 新教頭：可能繼續補強外野

近2季以來不斷補強的大都會又要撒錢了嗎？據《紐約郵報》報導，新任教頭蕭瓦特（Buck Showalter）透露外野仍可能會是球隊補強的目標。

MiLB／響尾蛇1500萬簽下林昱珉

台灣球迷看著長大的左投林昱珉，在18歲這年背起行囊跨向美國，昨天披上響尾蛇隊21號球衣，簽約金52.5萬美元（約台幣15...

MLB／水手春訓營只見鈴木一朗 連20未進季後賽魔咒待解

大聯盟勞資爭議未解，原定本周開打的熱身賽確定延後，對連續20季未進季後賽的水手隊而言，今年最大目標已經相當明確，畢竟最近...

MLB／熱身賽確定延期 大聯盟聲明稿又讓工會「炸鍋」了

勞資協商持續無解，大聯盟今天宣布表訂26日開打的春訓熱身賽推遲1週，最快要到3月5日才有可能開打，聲明稿提到：「沒能達成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。