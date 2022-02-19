MLB／ 索托拒絕國民大約 大都會鐵粉爵士隊米契爾出手招募
國民隊強打索托（Juan Soto），日前證實拒絕國民開出的13年3.5億美元（約97.48億台幣）延長合約，想等待成為自由球員再拚高身價。身為大都會鐵粉的NBA爵士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）沒放過這次機會，在網路上公開邀請他前往皇后區打球，實現球迷心願。
從小生長在紐約的米契爾，是出了名大都會死忠粉絲，另外曾是小聯盟球員的老爸(Donovan Mitchell Sr.)，退役後也在大都會球團任職。得知索托拒絕國民提出的大約後，米契爾立馬在棒球專頁B/R Walk-Off的IG貼文展開「招募」行動，留言寫下「來我們（大都會）這邊吧，我們很樂意擁有你。」並不忘標註索托，非常渴望能替自己喜愛的球隊招收好手。
.@spidadmitchell already out here recruiting Juan Soto for his Mets 😂 pic.twitter.com/4pwHSGhW1R— B/R Walk-Off (@BRWalkoff) February 16, 2022
事實上這不是米契爾第一次公開招募球員加入大都會，先前他也曾力邀自由市場大咖游擊手柯瑞亞（CarlosCorrea），希望他能來皇后區打球。還曾在推特力捧大都會，認為他們將在新球季取得162勝0敗，頭號鐵粉實至名歸。
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