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MLB／熱身賽確定延期 大聯盟聲明稿又讓工會「炸鍋」了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
MLB春訓延後到3月5日之後，例行賽恐無法如期開打。 美聯社
MLB春訓延後到3月5日之後，例行賽恐無法如期開打。 美聯社

勞資協商持續無解，大聯盟今天宣布表訂26日開打的春訓熱身賽推遲1週，最快要到3月5日才有可能開打，聲明稿提到：「沒能達成勞資協議，我們必須延後春訓熱身賽。」讓球員工會氣爆，再發聲明稿控資方「甩鍋」。

根據表訂時程，投、捕手本周應已向春訓報到完畢，其餘野手也即將加入，26日就要展開熱身賽，但眼看勞資協商距離達成共識遙遙無期，大聯盟在今天發出聲明稿，宣布熱身賽延遲開打。

聲明稿中提到，「我們很遺憾，未能達成勞資協議的情況下，我們必須將春訓熱身賽至少延後到3月5日，30隊都團結一致，希望將選手帶回球場，將球迷帶回看台。」

內文也提到，「我們努力想要達成對雙方都公平的協議，周一將有球團老闆親自參與會議，每天都與球員工會開會，盡全力讓賽季可以準時開打。」

球員工會對大聯盟的聲明稿不太滿意，質疑將春訓延後的責任推給球員工會，馬上給予反擊，「大聯盟宣布熱身賽延後是必須的，這是錯誤的，我們並未要求延後熱身賽，也如同我們並未要求封館。」

大聯盟

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