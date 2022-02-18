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MiLB／當響尾蛇沒跟潘文輝說 林昱珉被虧「都不講」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林昱珉。記者余承翰／攝影
林昱珉。記者余承翰／攝影

林昱珉去年12月與響尾蛇隊簽約，他一路保密消息，甚至連隊友潘文輝都不知道，作為昔日穀保家商的「左右護法」，兩人是否相約美國見？林昱珉笑說：「是沒有相約啦！但他應該會旅外吧！」

林昱珉投向響尾蛇，雖是新的環境，但陣中已有3位來自台灣的前輩，當他的旅美之路靠山。

林昱珉也提到，同樣出身穀保的林家正學長，有時會回到學校訓練，會向他請教旅美要準備的東西，與陳聖平則在NIKE訓練營一起訓練過，林凱威則因為經紀公司相同，也會一起訓練。

他在去年12月確定與響尾蛇簽約，當下新聞出來後，不少開南大學的隊友、學長都開玩笑要他請吃飯，「我都沒有和阿輝（潘文輝）講，新聞報出來，他們才知道，說都不講～」

李灝宇、林昱珉同樣集滿U12、Ｕ15、U18世界盃資歷，李灝宇去年加盟費城人隊，先一步展開旅美生涯，原本也在費城人體系的林鋅杰、徐基麟，都在去年遭到釋出，李灝宇成了費城人陣中唯一台將。

林昱珉說：「我有跟他說『你好可憐』，他球團只剩他一個，離我又有點遠，沒辦法常常在一起，那就一起往更高層級，看有沒有比較多機會碰面。」

林昱珉 費城人 響尾蛇

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