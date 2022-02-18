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MiLB／響尾蛇高度重視 讓林昱珉從傾向旅日轉向旅美

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林昱珉簽約響尾蛇，預計在下周赴美展開賽季。記者余承翰／攝影
林昱珉簽約響尾蛇，預計在下周赴美展開賽季。記者余承翰／攝影

林昱珉今天披上響尾蛇隊21號球衣，也真正有了即將展開旅外生活的實感，身材條件並不出色的他，也自承原本比較傾向旅日，但看見了響尾蛇對自己的重視，讓他轉變了念頭。

出身台東的林昱珉，三級棒球國際賽資歷完整，從U12、U15到U18世界盃無役不與，去年也跨層級以最年輕之姿參與U23世界盃，很早就是國內矚目的左投新秀，而他的視野也始終對準旅外，且傳美、日職多隊都有意網羅，他最終以簽約金52.2萬成為響尾蛇，成為隊史第5位台將，也是去年響尾蛇最高簽約金投手。

「其實我一開始最希望可以去日本」，林昱珉坦言，評估投球機制、身材條件，都自認比較傾向日本，「但是，到後來覺得，以這種方式去美國，說不定擦出不同火花。」

讓他轉變念頭的關鍵，在於響尾蛇對他的重視，林昱珉說：「我覺得響尾蛇對我的重視非常強大，球探、經紀人都有跟我講，每次有比賽，他們都會到場，對我是非常大的信任，也覺得或許到了那邊會有更大機會，最終還是選擇美國。」

林昱珉預計在下周赴美，先向基地報到，從新人聯盟展開賽季，有機會在季中升級。喜歡台灣在地小吃的他笑說：「生活已經準備好了，但是食物方面還不想面對，這幾個月非常頻繁在吃古早味。」

對於目標上大聯盟的時程，林昱珉不給支票，希望一步一步前進，「會努力，不敢保證幾年，但希望盡最大努力，盡快上大聯盟。」

林昱珉 響尾蛇 大聯盟

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