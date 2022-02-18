MLB／勞資第六度協商只談15分鐘就破局 4月開幕戰危在旦夕

大聯盟勞資雙方今6度進行談判，但依舊未達成共識，只花了15分鐘就宣告破局，使得封館窘境持續下去。在此情況看來，不只影響即將到來的熱身賽，就連4月1日開幕賽想如期開打都有些困難。

大聯盟封館至今已兩個多月，即便前次協議雙方有了新進展，願意調整競爭平衡稅，還有球員最低薪等，但仍卡在薪資仲裁球員年資分潤、奢侈稅金額等重大議題上，讓如否趕在開幕戰前定案存在著危機。

根據《CBS運動網》報導，即便球員工會讓步，將薪資仲裁球員年限改為，年資滿2年、未滿3年的80%球員能符合薪資仲裁，不過他們也將未達標球員的獎金池額度，從1億提升至1.5億，此要求與資方原訂的版本差距甚大，也讓雙方此次協商再次無疾而終。

以目前情勢看來，勢必將影響27日登場的熱身賽，若想要如期開季，雙方最好要趕在3月初拍板定案，否則又將迎來縮水賽季。