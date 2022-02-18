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MLB／找到流量密碼？昔日「大帝」休斯預言洋基奪冠
12年大聯盟資歷投手休斯（Phil Hughes）去年1月退役，近日在推特發表預測，前東家洋基將是今年世界大賽冠軍，引起球迷火熱回覆，就有球迷回應他：「不錯的笑話」。
休斯為2004年洋基第一指名，在小聯盟體系的成長一路備受矚目，作為農場排名第一的大物投手，被賦予「大帝」封號，12年大聯盟有7年在洋基度過，雖兩度繳出16勝以上賽季，仍被認為未達王牌期待，2014年起陸續效力雙城、教士隊，於去年1月宣布退休。
大聯盟從去年12月起進入封館狀態，已無事一身輕的休斯，從旁觀者的角度看目前的勞、資僵局，他表示，「雖然春訓可能無法準時，但我們仍然會有1個球季。」結尾補上一句，「喔，而且洋基會贏得世界大賽冠軍。」
這則留言吸引超過4000人按愛心、約250則回覆，熱度遠超過休斯近期的其他留言，除了有洋基球迷答謝他的看好外，也有人回覆：「這笑話不錯」、「知道了」、「沒想到休斯退休後是去當諧星」。
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