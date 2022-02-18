MLB／「如果這是最後一年…」 賈吉還在等延長合約來敲門

大聯盟封館中，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的延長合約洽談也同樣沒有進展，他在訪談中表明，洋基是最棒的球隊，沒人會想去別的地方，但也暗示了未來的不確定性，他說：「如果今年是我最後一年在洋基，那也會是很棒的回憶。」

賈吉今年將是最後一個薪資仲裁年，他的延約狀況一直備受矚目，去年11月就曾表明「終生洋基人」的期望，但洋基始終未表態是否會與他洽談延長合約，總經理凱許曼（Brian Cashman）稱他是「特別案例」。

賈吉今天接受前輩沙巴西亞（CC Sabathia）的節目專訪，談到合約狀況，他回應：「從小聯盟、菜鳥階段一路走來，所有人都在談論自由球員，你當然會想成為自由球員、測試市場身價，但有一個重點是，我已經夠幸運身處在最棒的球隊，誰會想去其他地方呢？」

賈吉表示，如果能在球季開始前談妥延長合約，那當然會很棒，自己也會在未來幾年繼續備感榮耀穿上條紋衫，但如果這是自己在洋基的最後一年，也已經留下很多很棒的回憶。

賈吉也強調，不論下一份合約來自哪隊，重點都是自身要打出價值，「上場做我每天該做的事，幫助我的隊友，在最後一年帶回總冠軍，這才是最有趣的部分，我不需要擔心合約，我會讓其他人幫我處理這個部分，而我就是做好場上的工作。」