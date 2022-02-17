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MLB／34歲柳賢振驚傳在韓確診 疑遭韓華鷹球員傳染

聯合新聞網 / 綜合報導
效力於藍鳥隊的韓籍左投柳賢振。 美聯社
效力於藍鳥隊的韓籍左投柳賢振。 美聯社

34歲藍鳥隊韓籍投手柳賢振驚傳在南韓確診新冠肺炎，發布消息的經紀公司表示，他原本隨韓職老東家韓華鷹進行訓練，確定染疫後，他已暫停所有練習計畫。

由於大聯盟持續停擺，柳賢振回到韓國與老東家韓華鷹在濟州島進行訓練，根據柳賢振在南韓所屬經紀公司Aspec的聲明指出，16日他正打算出發前往巨濟市時接受新冠肺炎快篩，結果呈陽性，今天確定PCR採檢確診。

經紀公司表示，柳賢振已接種過3劑疫苗，目前無症狀，在染疫前，他沒有任何外部行程，推測應該是在隨隊練習或宿舍生活時受感染，今後的訓練行程都已取消，將遵照防疫指引進行隔離。外媒也指出，除了柳賢振外，韓華鷹隊還有6名球員也染疫。

南韓 新冠肺炎 柳賢振 藍鳥 大聯盟

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