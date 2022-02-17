MLB／哈維舉止異常曾想輕生 前大都會教頭聽聞吸毒坦言不意外

2019年猝逝於德州的前天使隊投手史凱格斯（Tyler Skaggs）死於服用過量藥物與酒精，案情日前進行審理，卻意外抖出史凱格斯生前在天使隊的隊友哈維（Matt Harvey）長期吸食古柯鹼，對此，曾在大都會擔任過哈維教頭的柯林斯（Terry Collins）則坦言「不意外」。

針對史凱格斯猝死一案，美國檢方查出時任天使隊公關總監凱伊（Eric Kay）就是史凱格斯的藥頭，上週開庭時，凱伊的律師（Reagan Wynn）供稱，在史凱格斯死去的當晚的藥物是來自隊友哈維，他也隨後坦承自己長期吸食古柯鹼。

據美國媒體《SNY》報導，柯林斯得知哈維長期吸毒的當下並不震驚，甚至早已有風聲：「我認為哈維墮入了球場以外的事。那些球場外的事對他造成了很大的傷害，當他在紐約的時候，很多人都猜測他在『做某些事』。」

2015年分區冠軍賽前哈維曾鬧失蹤，2017年再度無故缺陣，柯林斯坦言哈維有時行為怪異、甚至想輕生，反覆的行為令球團相當憂心，之後還找來心理專家協助，柯林斯認為，球團已試圖給予哈維幫助，做到應盡義務，但他也必須對自己的行為負責。

《ESPN》則指出，儘管哈維當庭承認吸毒，在大聯盟與球員工會達成新版勞資協議前，聯盟都不能對哈維採取任何行動，但若他接下來找到新東家，將可能因為提供藥物面臨60天的禁賽處分。此外，哈維這回上法庭主要是擔任證人指證凱伊給予球員毒品，除非他說謊，不然將取得政府的豁免，意即他不會因為在法庭上承認的任何事情受到起訴。

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