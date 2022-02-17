MLB／轉隊機率提升？ 名人堂球星爆佛里曼不滿意勇士報價

去年在勇士奪下生涯首枚世界大賽冠軍戒指的明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）在這個休賽季成為「自由身」，盡管他曾表態想一直留在勇士，不過名人堂球星瓊斯（Chipper Jones）近日爆料，佛里曼似乎不太滿意勇士隊的報價，因此他轉隊可能性又大大提升了。

5度入選明星賽、待在亞特蘭大12個球季的佛里曼堪稱勇士隊的招牌球星，上季結束後，他成為自由球員，然而遲滯封館前他都尚未和勇士簽訂合約，這讓外紛紛猜測：佛里曼是否真的要轉隊了？

名人堂球星瓊斯今天則在廣播節目上爆料，他說：「勇士向佛里曼提出了報價，不過並沒有讓他高興。」並指出除了勇士之外，還有其他隊伍對佛里曼有興趣，他也會去聽聽其他球團的報價。據美媒報導，包含洋基、藍鳥、道奇和遊騎兵在內的多支球隊都有意網羅佛里曼，而他的經紀人也已經見過幾支球團。

身為「終生勇士人」的瓊斯也毫不避諱地表達自己的立場，他希望勇士能極力留住佛里曼，並盼望佛里曼思考一下自己在勇士的成就，甚至退休背號的殊榮，他說：「我想看到他的球衣背號（5）在墨菲（Dale Murphy）的3號和柯克斯（Bobby Cox）的6號之間。」