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MLB／打槍國民13年3.5億美元延長合約 索托想等自由身
國民隊強打新星索托（Juan Soto）在封館前獲得一只13年、3.5億美元（約台幣97.6億元）的延長合約，不過他並未簽下，與經紀人波拉斯（Scott Boras）商討後，認為簽年約等待成為自由球員才是最佳選擇。
根據ESPN報導，索托今天證實國民隊確實有提出這張合約，而國民隊的消息來源指出，這份合約並沒有延遲支付，若索托簽下合約，代表每年平均可領2700萬美元，直到他36歲。
「是的，他們在幾個月前就提供我一份合約，在封館之前。」索托表示，但目前與經紀人討論後，最好的選擇是一年、一年的簽約，直到自己成為自由球員。
索托也不用等太久，他在2024年後就是自由之身，不過他表示，自己還是將國民隊視為可以終老的地方，「我們就再看看吧」。
國民隊提出的這張合約是史上第三大的延長合約，僅次於貝茲（Mookie Betts）在2020年與道奇簽下的12年、3.65億美元合約，以及2019年楚奧特（Mike Trout）與天使隊的10年、3.6億美元合約，只是這兩張合約，平均年薪都超過3000萬美元。
索托在大聯盟累積四年資歷，也繳出強打者等級的表現，出賽464場，打擊率3成01，累積98轟、312分打點，2020年雖然因為感染新冠肺炎降低出賽數，但去年球季29轟、95分打點、145次保送的成績，獲得MVP票選第二名。
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