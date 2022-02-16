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MLB／曾敲再見轟讓建仔怒摔手套 「國民先生」齊默曼退休

聯合新聞網 / 綜合報導
2006年6月，齊默曼從王建民手中敲出生涯首發再見轟，後來也一起當過2年隊友，如今他正式宣布退休。 美聯社
2006年6月，齊默曼從王建民手中敲出生涯首發再見轟，後來也一起當過2年隊友，如今他正式宣布退休。 美聯社

繼去年10月提前在主場向球迷告別後，37歲的「國民先生」齊默曼（Ryan Zimmerman）今天正式宣布結束長達17年的職業球員生涯。

齊默曼在《CAA Baseball》宣布退役，並感謝國民隊球團從上到下所有成員和家人在他的球員路上不間斷的支持，齊默曼也提到，他會持續待在華盛頓，替當地做出貢獻，「這並不是『再見』，其實更像是『待會見』。」

生涯16個球季都待在同一支球隊，綽號「國民先生」的齊默曼在2005年以第一指名加入國民，自此成為陣中頭號球星。齊默曼在出賽場次（1799）、打數（6654）、安打（1846）、二壘安打（417）、全壘打（284）、打點（1061）、壘打數（3159）、WAR值（40.1）、被保送（646）等數據都是國民史上最多。他本季出賽110場打擊率.243，共敲出62支安打包含14轟，並跑回27分。

齊默曼生涯2度明星賽，拿下2座銀棒獎和1座金手套獎，雖然成績在大聯盟不算頂尖，多年來表現卻相當穩定，在歷經15年的等待後，終於在2019年球隊奪下世界大賽冠軍，當時他在世界大賽首戰面對時任太空人隊王牌柯爾（Gerrit Cole）開砲，打出國民隊史第一發世界大賽全壘打，成為大聯盟史上首位被母隊以首輪選中，又締造隊史世界大賽首轟的球員。

相信台灣球迷對齊默曼也不陌生，2006年6月19日，齊默曼在9局下面對王建民敲出他生涯第一發再見全壘打，該役王建民主投8.1局失3分悲情吞敗，下場後還罕見地怒摔手套洩憤。不過，命運的安排就是如此奇妙，2011年，王建民傷癒後加入國民隊，之後和齊默曼當了2年的隊友。

國民 王建民 Ryan Zimmerman

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