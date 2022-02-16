MLB／哈維招了！ 坦承吸食古柯鹼、球團與經紀人都知情

2019年夏天猝逝於德州的前天使隊投手史凱格斯（Tyler Skaggs）死於服用過量藥物與酒精，近期案情出現重大進展，德州法院傳喚史凱格斯生前在天使隊的隊友哈維（Matt Harvey），他坦承自己長期吸食古柯鹼，目前被懷疑是提供史凱格斯死亡當天服用藥物的元凶。

2019年7月1日，史凱格斯被發現陳屍於德州一家飯店內，得年27歲。經法醫相驗後，確定死因為服用過量藥物與酒精，昏迷時遭嘔吐物阻塞呼吸道窒息身亡。

據美國媒體報導，檢方後來查出時任天使隊公關總監凱伊（Eric Kay）就是史凱格斯的藥頭，隨機遭逮捕並起訴。上週開庭時，凱伊的律師（Reagan Wynn）供稱，在史凱格斯死去的當晚，凱伊曾問他手上的藥丸從何而來，他回應：「那些是我從哈維那裡拿到的Percocets（一種鎮痛劑）。」

今（16日）哈維坦言自己在大都會和天使時期都曾吸食古柯鹼，甚至連大都會球團和他的經紀人都知情，也曾想幫助他戒毒。而據《The Athletic》報導，史凱格斯曾向哈維索取Percocets和羥考酮（一種被大聯盟列為禁藥的物質），哈維也在2019年6月分享了這些藥物給他。

哈維的律師（Michael Molfetta）詢問哈維是否曾提醒史凱格用藥需特別小心，他說：「現在回頭看，我希望我有……大家總是盡全力地在在場上有好表現，當時，我自認是位好隊友。」