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MLB／不想贏的球隊太多 波拉斯砲轟選秀簽約金限制

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
波拉斯批評大聯盟的簽約金上限，導致各隊「擺爛癌（Non-competitive cancer）」發作。 美聯社
波拉斯批評大聯盟的簽約金上限，導致各隊「擺爛癌（Non-competitive cancer）」發作。 美聯社

大聯盟勞資爭議未解，自由市場停擺中，「吸血鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）出言發表個人看法，指向大聯盟的簽約金上限，導致各隊「擺爛癌（Non-competitive cancer）」發作，現今趨勢已成傾售球星的墊底狀元之爭，對大環境並不健康。

封館中的大聯盟，勞資談判持續陷入僵局，本周已不可能準時展開春訓，市場上也還有近300名自由球員尚未簽約，等待勞資協議達成共識後才有可能決定歸屬。波拉斯在此時接受《The Athletic》網站訪問，批評體制問題。

波拉斯將矛頭指向2011年，各隊同意大聯盟設置選秀簽約金上限，「我不認為多數人真的了解這對大聯盟球隊的影響，但我在當時就聽到各隊總管在聊，他們透過這項制度可以怎麼操作。」

波拉斯指出，球隊透過出清即將成為自由球員的選手，囤積選秀籤，很少球隊是每年都建構在要贏的基礎上，有的球隊是10年裡有6、7年企圖爭冠，有的球隊是10年裡只有3、4年，「事實是，球隊藉由脫手有價值的選手，換回年輕的有價值選手。」球迷也開始有了輸球也還OK的想法，「當你把擺爛癌帶進這個圈子，當地球迷開始覺得輸球也OK，不再有每天進場看球的慾望。」

波拉斯認為，透過出清球員、擺爛囤積選秀籤的球隊，終究難以成為冠軍球隊，「這或許能讓你進入季後賽，但少了這些老將的戰力，你很難贏到最後。」

波拉斯以光芒為例，他們以每10到15年為一個循環，持續著重建、爭冠的模式，其中僅有少數幾年能保有爭冠競爭力，「記住，他們還沒拿過世界大賽冠軍。」

大聯盟 選秀 自由球員

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