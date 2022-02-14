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MLB／曾慧眼識英雄發掘克蕭 前中職洋投鍾凱力過世

聯合新聞網 / 綜合報導
鍾凱力。 擷圖自推特
鍾凱力。 擷圖自推特

前中職洋投、美職投手鍾凱力（Calvin Jones），今傳因癌症病逝享年58歲，他最為人稱道的事蹟就是退役後擔任球探，促使道奇簽下賽揚左投克蕭（Clayton Kershaw）。

鍾凱力是1984年大聯盟1月選秀會（冬季選秀）的狀元投手，1991升上大聯盟，主要擔任後援角色，1993年轉戰印地安人，接下來曾到紅襪、白襪、道奇，後來選擇來中職發展，1996年加盟時報鷹，稱為愷文，隔年又跳到台灣大聯盟加入台中金剛，改名卡有力，該季出賽50場為聯盟最多，拿下22次救援成功成為救援王，1998年回到中職加盟和信鯨，名字也改成鍾凱力，擔任球隊守護神，兩季合計28救援。

鍾凱力在台灣待了4個球季，累計113場出賽，拿下11勝10敗、50救援成功，防禦率3.17，離開台灣後，他曾轉戰墨西哥聯盟、美國獨立聯盟，2002年球季結束後退休轉任球探，後來被道奇雇用，當時他看中克蕭的驚人潛力，於是說服球團選擇克蕭，但同時又故意假裝對他沒有興趣，免得被其他球隊發現。

為了更了解克蕭，鍾凱力曾一個人跑到異地，向鄰居打探克蕭是怎樣的人，還一度在社區逗留太久而被巡警攔下盤查。鍾凱力曾說：「了解一個選手最好的辦法是實地走訪，這不是白紙上的問卷可以辦到的。」

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