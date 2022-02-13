MLB／封館僵局未解 還有近500名選手合約未完成

大聯盟今年能否如期在台灣時間4月1日開打，勞、資談判已是一場與時間的賽跑，雙方若未能在2月底前達成共識，今年球季勢必要延後展開。

大聯盟從去年12月初進入封館，至今已過72天，勞資協議談判還沒有突破點，大聯盟今天提出的130頁新提案，據傳讓球員工會傻眼，據與會人士透露，談判進展有限。

根據已訂的日程，美國時間2月16日前後將是各隊投、捕手春訓報到日，緊接著全體報到，25日則要展開首場春訓熱身賽，但隨著今天談判再度破局，春訓幾乎確定延後展開。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）日前表態，仍有信心賽季可以如期開打，只要新版勞資協議達成共識，春訓可在一周內展開，4周的訓練後就可開季。

「今日美國」據此推算，最晚需要在2月28日前達成共識、展開春訓，才有可能如期開季，而目前市場上還有近300名自由球員，以及197名符合薪資仲裁資格選手尚未完成合約，還需考慮外籍選手赴春訓基地需要的旅行時間、簽證辦理作業。