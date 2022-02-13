快訊

冬奧／女子500m競速滑黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／封館僵局未解 還有近500名選手合約未完成

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。 美聯社
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。 美聯社

大聯盟今年能否如期在台灣時間4月1日開打，勞、資談判已是一場與時間的賽跑，雙方若未能在2月底前達成共識，今年球季勢必要延後展開。

大聯盟從去年12月初進入封館，至今已過72天，勞資協議談判還沒有突破點，大聯盟今天提出的130頁新提案，據傳讓球員工會傻眼，據與會人士透露，談判進展有限。

根據已訂的日程，美國時間2月16日前後將是各隊投、捕手春訓報到日，緊接著全體報到，25日則要展開首場春訓熱身賽，但隨著今天談判再度破局，春訓幾乎確定延後展開。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）日前表態，仍有信心賽季可以如期開打，只要新版勞資協議達成共識，春訓可在一周內展開，4周的訓練後就可開季。

「今日美國」據此推算，最晚需要在2月28日前達成共識、展開春訓，才有可能如期開季，而目前市場上還有近300名自由球員，以及197名符合薪資仲裁資格選手尚未完成合約，還需考慮外籍選手赴春訓基地需要的旅行時間、簽證辦理作業。

大聯盟 自由球員

延伸閱讀

MLB／禁用球團設施 馬林魚15選手自主揪團開練

MLB／大聯盟130頁新提案 球員工會看了興趣缺缺

MLB／談DH制有好有壞 前田健太嘆：沒機會開轟了

MLB／白襪開第一槍 小聯盟選手強制打完疫苗才能出賽

相關新聞

MLB／封館僵局未解 還有近500名選手合約未完成

大聯盟今年能否如期在台灣時間4月1日開打，勞、資談判已是一場與時間的賽跑，雙方若未能在2月底前達成共識，今年球季勢必要延...

MLB／禁用球團設施 馬林魚15選手自主揪團開練

大聯盟封館中，春訓能否如期展開還是未知數，馬林魚隊約15名球員自主「揪團」展開訓練，隊上的球員工會代表羅哈斯（Migue...

MLB／大聯盟130頁新提案 球員工會看了興趣缺缺

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）信心滿滿的新提案，據傳讓球員工會看了一點都不心動，媒體曝光提案內容，包括提升最...

MLB／談DH制有好有壞 前田健太嘆：沒機會開轟了

國聯預計在新球季跟進美聯採用DH制，雖然對天使「二刀流」球星大谷翔平是一大優勢，但對其他投手就覺得有些可惜，雙城日籍強投前田健太日前就在IG貼出大聯盟初登板首轟影片，並感嘆寫下，「恐怕沒機會在MLB敲

MLB／白襪開第一槍 小聯盟選手強制打完疫苗才能出賽

白襪隊開第一槍，成為今年第一支要求旗下小聯盟球員完成疫苗接種才准出賽的球隊，若不打針就不能打球，外界觀望是否有其他球隊會...

MLB／法醫判定小吉昂比是自殺 前隊友齊托早知有端倪

美國洛杉磯郡法醫處今天表示，曾在電影「魔球」故事中留名的前美國職棒MLB奧克蘭運動家外野手傑瑞米．吉昂比（Jeremy ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。