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MLB／禁用球團設施 馬林魚15選手自主揪團開練

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
羅哈斯（Miguel Rojas）。 路透社
羅哈斯（Miguel Rojas）。 路透社

大聯盟封館中，春訓能否如期展開還是未知數，馬林魚隊約15名球員自主「揪團」展開訓練，隊上的球員工會代表羅哈斯（Miguel Rojas）表示，「不管何時開季，為賽季做好準備是我們的責任。」

大聯盟從去年12月進入封館，球團與球員不能聯繫，球員也不能進入場館、使用設施，根據原本規畫日程，投、捕手近日就要開訓，此時本該是選手陸續向春訓基地提早報到的階段，礙於封館未解，只能各自解決訓練問題。

不少馬林魚選手本周現身佛州棕梠灘花園，都是為了團隊訓練而來，共有15名在40人名單上的選手出席，去年還效力馬林魚、目前是自由球員的布林森（Lewis Brinson）也一起參與練習。

團體訓練的好處之一是，他們已能開始進行實戰投打練習，阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、哈洛威（Jordan Holloway）、班德（Anthony Bender）、盧薩多（Jesus Luzardo）、根瑟（Sean Guenther）等人，都已經投過實戰投打。

羅哈斯透露，他們預計還會進行幾次非正式團練，直到封館落幕，不管賽季何時開打，身為選手的責任，就是為新賽季做好準備。

馬林魚 大聯盟 自由球員

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