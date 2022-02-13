MLB／大聯盟130頁新提案 球員工會看了興趣缺缺

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）信心滿滿的新提案，據傳讓球員工會看了一點都不心動，媒體曝光提案內容，包括提升最低薪資至63萬美元，以及增加不符薪資仲裁資格選手的獎金額度，大聯盟從上一次提案的1000萬美元增加到1500萬美元，但球員工會的目標是1億美元。

春訓表訂在近日起跑，但現在恐怕還沒迎來「解封」曙光，勞、資雙方今天於紐約碰面，據傳仍無交集，ESPN引述知情人士指出，大聯盟的130頁新提案，球員工會看了不為所動。

大聯盟官網揭曉新提案內容，首先是基本薪資從去年的57萬500美元提升到63萬美元，漲幅5萬9500美元，直追過去5年的漲幅總額（6萬3000美元）。

大聯盟也針對基本薪資提出另一套方案，無年資的選手基本年薪為61萬5000美元，1年年資為65萬美元，2年年資為72萬5000美元，比較舊版方案，選手在生涯前3年的薪資可獲約16%成長。

球員工會要求為不符薪資仲裁資格的選手設立獎金池，根據勝場貢獻值（WAR）排名，前30名可從這筆獎金得到額外收入，大聯盟日前已經同意這項提案，但是雙方在金額上還有很大落差，大聯盟在這次會議中將1000萬美元提升到1500萬美元，球員工會則從1.05億美元下修到1億美元。

在豪華稅的分歧上，大聯盟同意唯有團隊薪資超過2.34億美元，才會觸發選秀籤懲罰。此外，聯盟先前提案如果將百大新秀放在開季名單，而這名選手贏得年度新人王，或是在前3年生涯於年度MVP、塞揚獎票選排名前3，則球隊可多獲得1支選秀籤，也在這次提案中放寬到任何首年年資不滿60天的選手，於隔年放進開季名單仍適用。