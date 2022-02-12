MLB／談DH制有好有壞 前田健太嘆：沒機會開轟了

國聯預計在新球季跟進美聯採用DH制，雖然對天使「二刀流」球星大谷翔平是一大優勢，但對其他投手就覺得有些可惜，雙城日籍強投前田健太日前就在IG貼出大聯盟初登板首轟影片，並感嘆寫下，「恐怕沒機會在MLB敲出全壘打了。」

大聯盟統一實施DH制，雖引起正反兩面看法，但大部分都認為指定打擊儼然已變成世界趨勢，不僅能減輕投手負擔、增加球隊進攻能力，還有利於延續打擊出眾但守備欠佳或年紀漸長球員的職業生涯，儘管可能再也看不到投手開轟的畫面，像是當年郭泓志就以投手身分寫下我國旅美球員在大聯盟首轟罕見紀錄，其甩棒畫面更是經典，但採用DH制整體來說還是利大於弊。

不過對於打擊能力出色的前田健太可就不這麼想，他在社群平台貼出大聯盟生涯處女秀首轟影片，並對於DH制度抒發心情，「表示自己再也沒機會在MLB轟出全壘打了」，字句間顯露滿滿的感慨。不過隸屬國聯小熊隊強投史卓曼（Marcus Stroman）則抱持不同看法，認為全面實施DH制將會增加比賽精采度。

投手上場打擊畫面已逐漸走入歷史，世界職業棒球僅剩日職中央聯盟尚未實施DH制。儘管指定打擊有好有壞，但隨著國聯也跟進，DH制勢必在棒壇變成一個趨勢，外界也期待央聯實施的一天。