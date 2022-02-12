MLB／白襪開第一槍 小聯盟選手強制打完疫苗才能出賽

白襪隊開第一槍，成為今年第一支要求旗下小聯盟球員完成疫苗接種才准出賽的球隊，若不打針就不能打球，外界觀望是否有其他球隊會跟進。

大聯盟去年曾有意強制要求小聯盟球員在2022年球季前完成疫苗接種，但最終作罷，日前決議仍以「鼓勵」形式、不強制，但規定選手以外的相關人員必須完成疫苗接種，建構安全的比賽環境。

白襪成為第一支強制要求完成疫苗接種的球隊，ESPN取得球團寄給小聯盟選手的信件，文中要求選手在報到前打完追加劑。球團隨後也發出聲明稿提到：「白襪要求全體職員接種新冠疫苗，這份規定也適用於小聯盟球員，我們深信這是為了保護全體球員、職員健康與安全的正確作為。」

《The Athletic》報導揭露更多細節，白襪要求小聯盟選手在2月21日的春訓報到日前完成追加劑接種，否則將放在限制名單，不得參與球隊活動，若有選手因為堅持不注射疫苗而提出交易，球團將不予理會。

據報導，白襪去年春訓就要求小聯盟球員接種疫苗，且達到100%覆蓋率，今年延續這項規定，且必須持續按進度追加疫苗，目前白襪陣中並無旅美台將。