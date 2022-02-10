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MLB／「魔球」原型人物小吉昂比逝世 享年47歲
前運動家隊球員小吉昂比（Jeremy Giambi）今天傳出在南加州家中過世，享年47歲，經紀人向媒體發出聲明，不過沒有透露過世原因，他的哥哥是台灣球迷熟悉的傑森吉昂比（Jason Giambi）。
吉昂比生涯在大聯盟6個球季，先後效力於皇家、運動家、費城人跟紅襪，累積510場出賽，敲出372支安打、52轟，有209分打點，打擊率2成63，也是電影「魔球」故事的原型人物之一。
運動家隊透過推特表達哀悼，「聽到小吉昂比、綠金家族一員過世的消息，我們十分心碎，為他的家人、朋友致上哀悼之意。」
小吉昂比曾與哥哥傑森吉昂比在2000年同時效力運動家隊，創出一段佳話，而傑森吉昂比在2002年轉戰洋基隊後，因與王建民同隊而為台灣球迷所熟知，更曾在2015年來台參加中華職棒明星賽活動。
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