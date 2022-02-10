MLB／大谷翔平生涯百轟倒數 本季超越鈴木一朗問題不大

大聯盟勞資爭議未解，封館時間已經超過兩個月，目前新球季表定開幕戰仍是4月1日，天使隊「二刀流」大谷翔平當然是最受矚目的球星之一，今年不但生涯百轟紀錄倒數，預料也可超前大前輩鈴木一朗，躍居大聯盟日籍球員全壘打數排名第2。

亞洲球員過去在大聯盟只有3人全壘打達3位數，南韓名將秋信守218轟穩居榜首，「酷斯拉」松井秀喜175轟是日本最多，再來就是鈴木一朗117轟。

大谷翔平去年整季轟動江湖，盡情發揮投打功力，不但46轟紀錄在大聯盟排名第3，還以投手身分拿到9勝，獲選美聯MVP；他只花4個球季就有93轟（現役亞洲球員最多），還差24轟追平鈴木一朗，今年球季超越這位未來名人堂球員，絕對是可以預期的事。

鈴木一朗過去在大聯盟19季，締造3089支安打紀錄，史上名列24，量產安打速度驚人，長打能力其實也有一定水準，「3千安俱樂部」成員的榮耀別說日籍球員，往後就算全球打擊高手都很難達成。

大谷翔平未滿28歲，年輕就是本錢，去年一度在全壘打榜領先，最後在美聯只輸藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）兩轟，今年長程砲仍有看頭，未來成為大聯盟亞洲全壘打紀錄保持人，看來機會很高。

大聯盟從去年12月初封館至今，新的勞資協議一直搞不定，各隊球員原定下周前往春訓基地報到，為27日開打的熱身賽做準備，目前看來恐有變數。