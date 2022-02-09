MLB／天使投手猝死案新發現 藥丸可能是哈維給的

前天使投手史凱格斯（Tyler Skaggs）2019年驟逝，驗屍報告指是服用過量藥物及酒精，當時前天使公關總監凱伊（Eric Kay）遭美國聯邦法庭起訴，涉嫌違法提供藥物給史卡格，不過今天案情有新發展，凱伊律師表示史凱格斯死亡當天的藥物是來自隊友哈維（Matt Harvey）。

史凱格斯年僅27歲去世，2019年7月1日被發現陳屍於德州的飯店，案發當天天使在客場對戰遊騎兵，因為這突如其來的噩耗而延賽，隨後驗屍報告顯示他是因服用過量藥物及酒精，昏迷時遭嘔吐物阻塞呼吸道窒息身亡，另外他的體內除被驗出含有乙醇、也有吩坦尼、羥考酮兩種被大聯盟列為禁藥的物質。

家屬懷疑球隊裡有藥頭，最後發現竟是公關總監凱伊，之前美媒也曾報導過凱伊自己也被藥物和酒精纏身，證據顯示凱伊曾提供上述藥物給史凱格斯等球員，他當時在德州立刻被逮捕，起訴的罪名包括非法持有並販售受管制藥物給他人，最重可處20年徒刑。

「黑暗騎士」哈維。 路透

該起案件今在德州開庭，根據《ESPN》指出，凱伊的經紀人在開庭陳述時表示，凱伊在史凱格斯死亡當天晚上看到對方分別吃了藍色和粉紅色的藥丸，史凱格斯曾告訴過他粉紅色的藥丸是「哈維給的鎮痛劑。」

不過檢方今在開庭時並未提到哈維的名字，再加上在史凱格斯的驗屍報告裡，體內並未出現有該鎮痛劑殘留，因此目前還沒有被起訴，哈維先前已被傳喚要以證人身分出庭，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）今天面對沒有做出任何回應。