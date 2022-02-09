MLB／包爾性侵案不起訴作結 但恐繼續遭大聯盟禁賽

道奇賽揚投手包爾（Trevor Bauer）去年夏天被控性侵，大聯盟與執法單位也啟動調查，洛杉磯檢察官經過調查後今天判決出爐，由於該名女子說詞沒有足夠證據，因此不會起訴包爾，不過按規定大聯盟仍能繼續將他禁賽。

包爾去年6月底被一名加州女子指控性暴力，隨後大聯盟便給予他停賽處分，後來因案件持續調查中，聯盟在球員工會同意下，繼續祭出停職處分，導致包爾去年僅出賽17場。

據報導指出，有關該名女子對包爾的性侵指控，包爾全盤否認，他認為雙方是合意性行為，警方過去5個月都在著手調查，最終地方檢察官認為，沒有足夠證據顯示包爾犯罪，所以將不會起訴他，不過儘管如此，按規定大聯盟仍可以依照家暴防治條款，對包爾繼續祭出禁賽處分。

包爾在被宣告無罪後，立即在YouTube發佈長達7分鐘的影片，並以「真相」為標題，堅決否認該名女子的指控，並表示自己過去數個月承受莫大的壓力，部份媒體並沒有平衡報導，對他有失公允。

不過下季能否看到包爾重回賽場仍是未知數，大聯盟目前仍在封館狀態中，估計會再進行一番調查與討論，才宣布是否解除行政處分，包爾所屬的球隊道奇則表示在大聯盟做出決定前，不會發表任何評論。