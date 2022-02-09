MLB／大聯盟乏人問津 「功夫熊貓」不輕言退休轉戰墨盟

據美國媒體報導，即將滿36歲的「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval），將加盟墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人（Acereros de Monclova），這位兩屆全明星賽重砲手仍不輕言退休，盼能尋求重返大聯盟機會。

山多瓦在大聯盟已征戰14季，其中效力舊金山巨人的時間就長達10年，並分別在2010、2012和2014贏得世界大賽冠軍，2012年更是勇奪冠軍賽MVP，隨後轉至紅襪，簽下五年總值9500萬美金的合約，卻因傷勢問題身手每況愈下，最終被紅襪釋出，去年和勇士隊簽下小聯盟約，出賽69場，打擊率僅0.178、4轟，日後被交易到印地安人，再次遭到釋出後至今在大聯盟仍乏人問津。

山多瓦去年底只好轉戰家鄉的委內瑞拉聯賽，隨麥哲倫航海家隊（Navegantes del Magallanes）打進加勒比海大賽，例行賽出戰28場，打擊率0.314、1轟、11支二壘安打、19分打點，季後賽24個打數有8支安打、外加1轟，加勒比海大賽結束後，山度瓦再跳到墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人。