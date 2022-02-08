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MLB／談判陷入僵局開幕戰恐延期 透納：盼能打滿162場

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇兩星透納（Justin Turner）和貝林傑（Cody Bellinger）盼盡快展開球季，但同時呼籲聯盟需要公平的制度。 美聯社
道奇兩星透納（Justin Turner）和貝林傑（Cody Bellinger）盼盡快展開球季，但同時呼籲聯盟需要公平的制度。 美聯社

大聯盟勞資談判目前仍陷入僵局，封館持續進行中，目前幾乎能確定春訓會延後，開幕戰能否如期進行仍是未知數，道奇兩星透納（Justin Turner）和貝林傑（Cody Bellinger）也盼盡快展開球季，但同時呼籲聯盟需要公平的制度。

今天透納和貝林傑參加公益活動被問到勞資談判相關問題，曾任道奇工會代表的透納表示，「目前不是我們樂見的狀況。我們有最棒的球迷，也想上場表現給他們看，和他們一起享受美國球賽，不過同時我們也想要有公平的機會。」

貝林傑也秉持著相似的態度，「我們都想出賽，想要30支球隊上場去爭奪冠軍，希望這方面能有所進展。制度上有些東西需要修正，這就是我們正在努力的方向，希望雙方能合作，讓比賽能繼續進行，但重點是得先解決眼前的問題。

前年因疫情影響大聯盟只好以縮水方式進行，各隊僅打60場比賽，透納表示當時這樣的做法對任何人、球員以及老闆都沒有好處，因此希望封館不會影響球季正常進行，大家夠打滿賽季162場比賽。

由於封館狀態球場設備也不開放，這2位好手只能另尋訓練場地，透納透露自己請私人打擊教練在家、當地學校進行訓練，彷彿回到小聯盟時期，為了準備新賽季而苦惱，而貝林傑則是找到老家附近的訓練場所和其他球員一起鍛鍊。

疫情 美國 公益活動

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