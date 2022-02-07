MiLB／劉致榮紅襪農場投手第11名 美媒估最快明年上大聯盟

大聯盟官網最新將「火球男」劉致榮評選為紅襪隊農場新秀第25名，投手第11名，並看好他明年有望登上大聯盟，SoxProspects.com也預測劉致榮今年開季可能從高階1A出發。

去年7月，劉致榮終於在新人聯盟達成職業生涯首秀，隔天立刻升上低階1A，整季先發出賽12場，防禦率4.29，吃下50.1局送出54次三振、19次保送。

美國媒體《yardbarker》報導，劉致榮的追尋大聯盟之路比較特別，2019年10月他與紅襪簽約後，隔年就遭遇疫情，2020年賽季幾乎停擺，最終只能參加紅襪的秋季教育營，才得以在紅襪隊高層面前大顯身手，當時球員發展副總裁克羅基特（Ben Crockett）讚許他是名很有意思的選手。

根據《FanGraphs》的數據，去年至少投50局的同聯盟73位球員中，劉致榮的防禦率排在29名，K/9值33名，BB/9排34名，三振率排28名，保送率38名。

去年季初劉致榮的體重只有185磅（約84公斤），季後返台受訪時他表示，紅襪希望他今年春訓時體重可來到198磅（90公斤），而他現在已196磅（89公斤），離目標體重已非常接近。

根據球探報告，劉致榮去年速球在91至94英哩，最快達95英哩，變速球球速約落在82到84英哩，滑球在83至86英哩間。SoxProspects.com則預測，他開季可望升上高階1A。