MLB／白襪隊史超糗紀錄 中職兩大退役洋投一起上榜

大聯盟官網今天推出30隊最意外、最讓人意想不到的紀錄保持人，白襪隊單季最多暴投是由賈西亞（Freddy Garcia）、康崔拉斯（Jose Contreras）共同保有，而且都發生在2005年，兩人竟還一起奪下世界大賽冠軍。

值得一提的是，這兩位強投曾在2014、15年分別來台打球，賈西亞在義大犀牛隊出賽25場，投出11勝9敗、防禦率3.19，康崔拉斯則在中信兄弟隊出賽7場，投出4勝1敗、防禦率3.45，還擔任客座投手教練。

賈西亞、康崔拉斯在2005年都有20次暴投紀錄，不但寫下隊史單季新高，當年也是美聯投手最多暴投；大聯盟官網指出，這兩位投手生涯多次出現單季2位數暴投，平均每9局保送3名打者，共享這項隊史紀錄並不意外。

官網形容最搞笑、滑稽是兩人同一年締造紀錄，白襪也成為史上唯一單季兩名投手出現20次暴投以上的球隊。

賈西亞生涯15年投出156勝，康崔拉斯11年繳出78勝，兩人在2005年世界大賽對決太空人隊，都是隊上主力先 發投手，康崔拉斯首戰奪勝、賈西亞第4戰也拿到勝投，幫助白襪4連勝封王。