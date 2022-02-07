MLB／勞資僵局凍住春訓 小熊強投大罵聯盟主席「小丑」

相較於中職、日職球隊已紛紛展開春訓，大聯盟勞資協議仍呈現僵局，不少球員、教練都發聲表示失望，小熊隊170公分強投史卓曼（Marcus Stroman）昨晚更氣得在推特上將大罵大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）是「小丑」。

美國媒體《運動畫刊》作家維爾達奇（Tom Verducci）撰文指出，大聯盟今年球季應該很難準時開打，史卓曼在推特轉貼這則報導，並刻意將曼佛瑞德的名字寫成「Manclown」，指稱他是「小丑」：「小丑和他的小夥伴們必須弄清楚問題，不要再摧殘棒球了。」

球員工會日前拒絕大聯盟申請聯邦調停的建議，之後包含薛則（Max Scherzer）、布里頓（Zack Britton）及派克斯頓（James Paxton）在內的多位球星都公開對談判表達失望。

大聯盟熱身賽原定於2月26日開始，新球季開幕戰則為3月31日，不過目前看來要準時開打有難度。