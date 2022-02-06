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MLB／ESPN評選史上百大球星 「神鱒」楚奧特排名15現役最高

聯合新聞網 / 綜合報導
《ESPN》評選大聯盟史上百大球員，天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）排在第15名，是現役球員最高。 歐新社。
《ESPN》評選大聯盟史上百大球員，天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）排在第15名，是現役球員最高。 歐新社。

大聯盟目前仍處於封館，美國媒體《ESPN》聚集多位棒球作家、編輯，依據生涯WAR值、巔峰時期表現、整體貢獻等評比出「大聯盟史上百大球員」，其中天使隊招牌球星楚奧特（Mike Trout）排名15名為現役球員名次最高，堪稱天使隊GOAT（The Greatest Of All Time）。

《FANSIDED》評價，楚奧特只打了10年就排在現役球員中最高的第15名，並指出他平均的打擊數據.305/.419/.583（OPS 1.002）比名列百大球員第二名梅斯（Willie Mays）的.301/.384/.557（OPS 0.940）還要好。如果楚奧特接下來能維持身手，他的排名就會隨著時間越來越高。

美媒評選的百大球員前三名皆為「上古神獸」，排在首位的是以二刀流聞名於世的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），接續為1954至1966年13年間平均單季都能敲出約40轟的強打梅斯（Willie Mays），第三名則是打點、長打、壘打數、入選明星賽次數都是史上最多的漢克阿倫（Hank Aaron）。

現役球員除了「神鱒」楚奧特入選外，還有道奇隊「普神」普荷斯（Albert Pujols）（30名），三大塞揚強投道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）（52名）、大都會隊薛則（Max Scherzer）（65名）與太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）（72名）也都入選，以及費城人隊強打哈波（Bryce Harper）（94名）。

其他在榜上的退役球星還有無緣名人堂的大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）（第8名），台灣球迷熟悉的洋基三雄「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）（26名）、「隊長」游擊手基特（Derek Jeter）（28名）和傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）（31名）。

此外，「朗神」鈴木一朗（46名）為亞洲唯一一位獲選的球員，還有首年獲得名人堂候選資格就入選的歐提茲（David Ortiz）（63名），2013年曾來台效力中職前義大犀牛的曼尼（Manny Ramírez）（68名）也在百大球員中。

完整排名參見ESPN.COM

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