MLB／大聯盟闖盪15年 前道奇隊球星「A-Gon」宣布退役

曾5度入選明星賽的前教士、道奇隊「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）去年完成代表墨西哥參與東京奧運的生涯目標，今天他在社群平台宣布退役，結束15年的大聯盟生涯。

岡薩雷茲為墨西哥裔美國人，2000年選秀會以狀元之姿加盟馬林魚，2003年被交易至遊騎兵，雖然在隔年登上大聯盟，不過他未獲重用，兩個球季只分別出賽16、43場。

2006年賽季，岡薩雷茲改披教士戰袍，他的守備、打擊能力都明顯提升，效力於教士的5年間，他3度獲選全明星賽、奪下2座一壘手金手套獎，成為教士隊的看板球星。

而後岡薩雷茲還效力過紅襪、道奇，直到17年，他的身手突然急遽下滑，被道奇交易至勇士後隨即買斷，18年加入大都會但成績仍未有起色，遭遇8場3安大低潮後被釋出，此後未再重返大聯盟舞台。

岡薩雷茲大聯盟生涯15個賽季，曾5度入選全明星賽、獲得4座金手套、2座銀棒獎，累積2050安、317轟、1202打點，生涯打擊三圍.287/.358/.485。

去年東京奧運，岡薩雷茲代表墨西哥參賽，完成參加奧運的目標，他今天在社群宣布高掛球鞋，他寫道：「自從我出生以來，棒球就一直存在我的DNA中，未來也永遠會是我的一部分。我將永遠告別球員生涯，感謝我的家人、所有我待過球隊的隊友及教練，還有謝謝經紀人、粉絲多年來的支持。」