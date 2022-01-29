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MLB／高人氣延燒至「元宇宙」 大谷NFT銷售金額創新高

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷NFT圖像銷售金額創新高。 路透
大谷NFT圖像銷售金額創新高。 路透

去年在投打兩端獲獎無數的天使二刀流球星大谷翔平，人氣爆棚的他代言廣告接踵而至，就連數位圖像NFT(非同質化代幣)價碼也創下史無前例新高，可見他所帶來的影響不容小覷。

據媒體報導，大谷翔平一張簽有「1 of 1 Legendary」的數位圖像，在收藏品交易平台「Candy Marketplace」，以10萬美元（約新台幣278萬元）高價售出，創下平台棒球類最高售出金額。此外第二高仍由大谷拿下，由骨董級「17」號圖像以3萬6千元售出，完全屌打之前位居第一以2萬美元售出的塔提斯(Fernando Tatis Jr.) NFT圖像。

近年加密貨幣、NFT（非同質化代幣）投資盛行全球，連體育圈也趕上這波風潮，將賽事精彩瞬間、球員圖像製作成獨特的數位收藏品，吸引大批球迷前來投資。

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