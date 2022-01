MLB／高人氣延燒至「元宇宙」 大谷NFT銷售金額創新高

去年在投打兩端獲獎無數的天使二刀流球星大谷翔平,人氣爆棚的他代言廣告接踵而至,就連數位圖像NFT(非同質化代幣)價碼也創下史無前例新高,可見他所帶來的影響不容小覷。

據媒體報導,大谷翔平一張簽有「1 of 1 Legendary」的數位圖像,在收藏品交易平台「Candy Marketplace」,以10萬美元(約新台幣278萬元)高價售出,創下平台棒球類最高售出金額。此外第二高仍由大谷拿下,由骨董級「17」號圖像以3萬6千元售出,完全屌打之前位居第一以2萬美元售出的塔提斯(Fernando Tatis Jr.) NFT圖像。

近年加密貨幣、NFT(非同質化代幣)投資盛行全球,連體育圈也趕上這波風潮,將賽事精彩瞬間、球員圖像製作成獨特的數位收藏品,吸引大批球迷前來投資。

A 1/1 Legendary Shohei Ohtani sold for $100,000 on Candy Digital’s new Major League Baseball digital collectibles marketplace https://t.co/2tacajuH4w.#CandyDigital pic.twitter.com/h7tapbQcs6