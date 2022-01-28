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MLB／海盜3年簽3台將深耕亞洲市場 亞裔人資長扮關鍵角色

聯合新聞網 / 綜合報導
海盜深耕亞洲市場，3年簽3台將。 圖／帕菲克國際運動行銷提供
海盜深耕亞洲市場，3年簽3台將。 圖／帕菲克國際運動行銷提供

美國職棒海盜隊近年簽下許多台灣潛力好手包括鄭宗哲、陳柏毓與張弘稜等，而其中可能與陣中擁有亞裔血統副人資長關（Max Kwan）有些許關聯。近日他在大聯盟官網則提到亞洲球員是不可或缺的戰力來源。

海盜隊副人資長關在大聯盟專訪中提及，深入亞洲區域尋求人才，是目前能深耕小聯盟的最佳途徑之一。因為以過往經歷來看，大多亞洲球員是透過入札制度前往大聯盟，不過這類型的球員通常都處於巔峰時刻，或是擁有輝煌成績，也造成各隊爭相搶人，成功網羅機率並不高。

而早早抓住擁有天賦的球員並加上後天在農場系統的訓練，相信也能大幅提升球隊未來的競爭力。而關也認為亞洲球員通常會比較熟悉棒球比賽日常，因為他們在學生時期就擁有豐富的比賽經驗，與大聯盟選秀制度的新秀略有類似。

此外，關也相當看好火球男張弘稜未來前景，「雖然他並不像陳柏毓、鄭宗哲有這麼多的國家隊資歷，但他屬於比較大器晚成的球員，在2019年時我們就從他身上看到了很多積極的特質，我們也持續關注他，發現他有愈來愈進步的趨勢。」

海盜總經理謝靈頓（Ben Cherington）也對於培養基層球員感到相當興奮，「無論他們來自何處，我們都會提供良善的設備來幫助他們未來職涯。我們正在打造一座富含多樣性的農場系統。」

亞裔 職涯 競爭力 美國

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