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MLB／若不打棒球 大谷翔平最想當太空人

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平若不打球，夢想職業想去當太空人。 美聯社。
大谷翔平若不打球，夢想職業想去當太空人。 美聯社。

在全世界掀起二刀流風潮的天使球星大谷翔平，鬼神表現也讓他代言、廣告接連不斷。近日則在日本廣告中透露自己從小到大夢寐以求的職業，竟然是與棒球毫無關聯的太空人，令人出乎意料。

據日媒《Full-Count》報導，大谷受邀為客戶關係管理（CRM）平台Salesforce拍攝兩支短片廣告，並將主題分為《成長篇》和《憧憬篇》。而在《憧憬篇》，大谷則提到自己夢想職業是能夠當太空人。

大谷在廣告中笑著說道，「如果我不是棒球員的話，我想成為太空人，目前為止仍存在著這個想法。因為這個職業能讓我欣賞到別人從未見過的景色，感覺會非常棒！」他也表示這份職業能獲得滿滿成就感，因為一般人難以辦到。

不過大谷翔平本季也以棒球員身分，為全世界球迷帶來難得一見的景色。能在百年之後成為繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），再次以單季9勝、46轟超狂表現颳起二刀流旋風，為新世代數一數二的頂尖二刀流球星。

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