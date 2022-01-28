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MLB／前白襪大物宣布退休 自嘲確保能與波西同年進名人堂

聯合新聞網 / 綜合報導
前白襪二壘手貝克漢(Gordon Beckham)，在推特宣布將高掛球鞋，並玩笑表示想與好友波西一同進入名人堂。 美聯社
前白襪二壘手貝克漢(Gordon Beckham)，在推特宣布將高掛球鞋，並玩笑表示想與好友波西一同進入名人堂。 美聯社

前白襪二壘手貝克漢(Gordon Beckham)，近日在推特宣布將高掛球鞋正式卸下球員的身分，他也不忘幽默自嘲，希望能與自己好友名捕波西（Buster Posey）一同進入名人堂，不過以他生涯數據來看似乎是無稽之談。

2008年以第8順位進入白襪的貝克漢，隔年被《棒球美國》評為百大新秀中第20名，並在同年大聯盟處女秀共計出賽103場，敲出14轟、打擊率2成70，此表現也讓他在季末拿下年度最佳新秀第5名。

在離開白襪後貝克漢開啟浪人生涯，分別效力過天使、勇士、巨人、水手、老虎等隊。但不幸地是，因表現並不出色，導致他在上述球隊的出賽場次從未超過85場。

而貝克漢最後一次出賽紀錄只停留在2019年老虎隊時期，之後就再也沒有留下數據紀錄。如今他也在推特正式宣布將結束11年職棒生涯，並玩笑寫下，「自從我的好友波西在去年宣布退役，我也將跟隨他的腳步正式宣布退休，以確保我們能在同年一起進入名人堂。」不過以貝克漢生涯數據80轟全壘打、351分打點、打擊率2成37成績來看，想進去名人堂似乎有點難度。

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