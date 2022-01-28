MLB／挺老爹但不挺用藥仔 派卓亞評曼尼不夠格進名人堂

歐提茲（David Ortiz）成為名人堂最新成員，昔日紅襪隊友派卓亞（Dustin Pedroia）大讚「老爹」，一直都是團隊至上的球員，他也在訪問中被問到另一名前隊友曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）是否夠格進入名人堂，而派卓亞收起了他的讚揚之詞。

名人堂票選本周開票，歐提茲是唯一上榜者，進入第6年票選資格的拉米瑞茲，則是獲得28.9%的選票。

昔日紅襪隊長派卓亞認為曼尼沒資格進名人堂。 美聯社

派卓亞接受《The Athletic》的線上訪問，大讚歐提茲一直扮演球隊基石，不僅是每年貢獻大量的全壘打、打點，還有他的領袖氣質，幫助球隊贏得世界大賽冠軍才是歐提茲的專注所在。

對於拉米瑞茲的評價，派卓亞顯然就少了這些好話，他說：「當然，以右打者來說，他絕對是佼佼者，但規定還是必須要遵守，這是我的觀點。」

派卓亞表示，他回顧自身狀況，5呎8寸、165磅的體型，「我曾有過很棒的生涯，一次滑壘影響了我的生涯，但我並沒有嘗試去做那些可能讓我可以擁有更長生涯的事。」

派卓亞也進一步強調，「我重視比賽，試著以正確的方式打球，為我的孩子樹立典範，每個人的想法不同、有自己的方式，也有自己的選擇，我不去評斷他或任何事，我只為我自己發聲。」