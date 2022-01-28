快訊

北市房仲傳播鏈擴大 傳松山教師確診再染4學生1家長

集中營叛徒？出賣安妮「那個猶太人」的歷史真偽

MLB／挺老爹但不挺用藥仔 派卓亞評曼尼不夠格進名人堂

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
派卓亞對於昔日隊友曼尼和歐提茲該不該進名人堂有不同看法。 歐新社
派卓亞對於昔日隊友曼尼和歐提茲該不該進名人堂有不同看法。 歐新社

歐提茲（David Ortiz）成為名人堂最新成員，昔日紅襪隊友派卓亞（Dustin Pedroia）大讚「老爹」，一直都是團隊至上的球員，他也在訪問中被問到另一名前隊友曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）是否夠格進入名人堂，而派卓亞收起了他的讚揚之詞。

名人堂票選本周開票，歐提茲是唯一上榜者，進入第6年票選資格的拉米瑞茲，則是獲得28.9%的選票。

昔日紅襪隊長派卓亞認為曼尼沒資格進名人堂。 美聯社
昔日紅襪隊長派卓亞認為曼尼沒資格進名人堂。 美聯社

派卓亞接受《The Athletic》的線上訪問，大讚歐提茲一直扮演球隊基石，不僅是每年貢獻大量的全壘打、打點，還有他的領袖氣質，幫助球隊贏得世界大賽冠軍才是歐提茲的專注所在。

對於拉米瑞茲的評價，派卓亞顯然就少了這些好話，他說：「當然，以右打者來說，他絕對是佼佼者，但規定還是必須要遵守，這是我的觀點。」

派卓亞表示，他回顧自身狀況，5呎8寸、165磅的體型，「我曾有過很棒的生涯，一次滑壘影響了我的生涯，但我並沒有嘗試去做那些可能讓我可以擁有更長生涯的事。」

派卓亞也進一步強調，「我重視比賽，試著以正確的方式打球，為我的孩子樹立典範，每個人的想法不同、有自己的方式，也有自己的選擇，我不去評斷他或任何事，我只為我自己發聲。」

派卓亞盛讚「老爹」歐提茲進名人堂是實至名歸。 美聯社
派卓亞盛讚「老爹」歐提茲進名人堂是實至名歸。 美聯社

派卓亞 拉米瑞茲 歐提茲

延伸閱讀

MLB／成功進駐名人堂惹議 歐提茲禁藥疑雲再次被翻出

MLB／邦茲禁藥爭議卡關10年 資深教頭替昔日愛將感到惋惜

MLB／A-Rod名人堂得票低 明星終結者：被禁賽者不該入圍

老爹遭雙城釋出卻進名人堂 10位曾被放棄的傳奇巨星

相關新聞

MLB／挺老爹但不挺用藥仔 派卓亞評曼尼不夠格進名人堂

歐提茲（David Ortiz）成為名人堂最新成員，昔日紅襪隊友派卓亞（ Dustin Pedroia）大讚「老爹」，一...

MLB／邦茲禁藥爭議卡關10年 資深教頭替昔日愛將感到惋惜

大聯盟2022年名人堂票選名單公布，僅剩最後一年資格的大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）最終仍因禁藥爭議而「摃龜」，確定無緣進入名人堂。而曾與邦茲一同在海盜創下3連霸國聯東區冠軍的資深教頭李

MLB／成功進駐名人堂惹議 歐提茲禁藥疑雲再次被翻出

首次取得名人堂資格的紅襪傳奇球星歐提茲（David Ortiz），以高達77.9%得票率獲選進入名人堂，不過人紅是非多，先前陷入禁藥爭議又再次被人搬出，歐提茲隨後則聲明自己是清白的，並且提及過往藥檢證

MLB／A-Rod名人堂得票低 明星終結者：被禁賽者不該入圍

「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在今年的名人堂票選得票率34.3%，入主機會渺茫，不過明星後援投...

MLB／ 聲勢最高的紅襪出局？ 傳鈴木誠也選擇限縮至這4隊

因大聯盟目前仍處於封館狀態，日籍強打鈴木誠也挑戰大聯盟之路也被迫暫緩，但在這段期間已傳出至少有10隊積極想與他接洽，而據美媒報導，鈴木誠也選擇已限縮至4隊，，不過先前由球迷票選最被看好能搶下這名重砲的

MLB／簽下「古巴大谷」 白襪隊讓他專心打擊

白襪隊宣布簽下曾有「古巴大谷翔平」稱號的柯拉斯（Oscar Colas），簽約金為270萬美元，過去能投能打的他已專心打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。