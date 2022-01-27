MLB／成功進駐名人堂惹議 歐提茲禁藥疑雲再次被翻出

首次取得名人堂資格的紅襪傳奇球星歐提茲（David Ortiz），以高達77.9%得票率獲選進入名人堂，不過人紅是非多，先前陷入禁藥爭議又再次被人搬出，歐提茲隨後則聲明自己是清白的，並且提及過往藥檢證明，呼籲人們理性一點別過度揣測。

成為2022年唯一成功進駐古柏鎮的歐提茲，球員生涯最顯赫的莫過於猛烈打擊火力，曾拿下7座銀棒獎、3座世界大賽冠軍與2013年世界大賽MVP殊榮，生涯共累積541轟輝煌紀錄。不料卻在2003年陷入禁藥爭議，招來許多輿論批評。

隨後他開記者會澄清，並解釋會出現陽性反應可能是營養品中的成分所導致，所幸在之後進行的藥物測試中也沒有再驗到任何禁藥成分。大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）也曾在2016年跳出來替歐提茲澄清，呼籲大家別去捕風捉影而否定一個球員的努力，並點出當時藥檢方式有漏洞，要球迷別太過執著。

而對於禁藥風波再次被提及，歐提茲依舊行得正坐得並表示，「當初大家都拿不出藥檢呈現陽性的原因，只是一昧地指責我，不過之後的藥檢測試我都安全過關，所以這意味著甚麼?」間接向大眾證明自己絕對清白，並要大家別在過度揣測了。