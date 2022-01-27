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MLB／邦茲禁藥爭議卡關10年 資深教頭替昔日愛將感到惋惜

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟全壘打王邦茲在最後一年入選資格仍與名人堂無緣。 歐新社資料照片
大聯盟全壘打王邦茲在最後一年入選資格仍與名人堂無緣。 歐新社資料照片

大聯盟2022年名人堂票選名單公布，僅剩最後一年資格的大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）最終仍因禁藥爭議而「摃龜」，確定無緣進入名人堂。而曾與邦茲一同在海盜創下3連霸國聯東區冠軍的資深教頭李蘭（Jim Leyland），也對昔日子弟兵無緣名人堂感到相當可惜。

敲出大聯盟生涯最多762轟的邦茲，不料卻被爆出有使用禁藥的嫌疑，大聯盟也在2004年開始嚴格調查並實施禁賽處分。因為禁藥風波也使邦茲名人堂票選率一直都非常慘淡。最後一次機會也僅獲得66%選票，十年來難以突破75%門檻，最終仍無緣入主名人堂。

而在海盜時期與邦茲創下革命情感的資深總教練李蘭，對於昔日培養出來的球員再次挑戰失敗他也失望表示，「以數據來看無庸置疑他是一位優秀的球員，我跟邦茲交情深厚，對於他沒能入選名人堂我感到非常心痛。」

李蘭接續說道，「無論你相不相信或喜不喜歡，邦茲所創下的紀錄無可匹敵。」並直言表示邦茲是史無前例最出色的球員。不過李蘭還是希望能透過現代棒球委員會（Today's Game Era Committee）的機會，盼有一天能在名人堂上看到邦茲的名字。

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