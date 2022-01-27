MLB／ 聲勢最高的紅襪出局？ 傳鈴木誠也選擇限縮至這4隊

因大聯盟目前仍處於封館狀態，日籍強打鈴木誠也挑戰大聯盟之路也被迫暫緩，但在這段期間已傳出至少有10隊積極想與他接洽，而據美媒報導，鈴木誠也選擇已限縮至4隊，，不過先前由球迷票選最被看好能搶下這名重砲的紅襪隊卻不在名單內。

根據報導《MLBTR》引述《日刊體育》報導，教士、小熊、水手與巨人隊，有可能會是鈴木誠也最終納入考量的名單，這四隊共通點都是春訓地點位於亞利桑那，並點出春訓地點設置在坦帕的球隊較落居下風，其中包括先前傳出網羅機率最大的紅襪、藍鳥與洋基等隊。

不過最終結果仍可能會出現變化，之前鈴木誠也的經紀人沃夫（Joel Wolfe）透露至少與8支球隊進行視訊談話。其中缺乏外野重砲的紅襪也被球迷選出是最有機率成功收編鈴木誠也的球隊，《日本Yahoo》更曾透露紅襪曾是領先者。

鈴木誠也優秀的長打火力與多功守備能力，被認定為繼大谷翔平後最優質的日籍球員，各球隊紛紛趨之若鶩想延攬這名重砲，增加陣中外野深度。面對封館導致交涉中斷，鈴木誠也則以平常心看待表示，「雖然我想要這一切趕快結束，但我還是會耐等待封館結束的那天，並持續保持積極心態迎接新東家。」