快訊

北市已規劃防疫升「2.5級」SOP 有狀況就公布「春節做法」

賠更多！太陽花國賠案 二審判北市警局要賠近141萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／簽下「古巴大谷」 白襪隊讓他專心打擊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
白襪隊宣布簽下曾有「古巴大谷翔平」稱號的柯拉斯（Oscar Colas），簽約金為270萬美元，不過未來將專心打擊。 截圖自推特
白襪隊宣布簽下曾有「古巴大谷翔平」稱號的柯拉斯（Oscar Colas），簽約金為270萬美元，不過未來將專心打擊。 截圖自推特

白襪隊宣布簽下曾有「古巴大谷翔平」稱號的柯拉斯（Oscar Colas），簽約金為270萬美元，過去能投能打的他已專心打擊，白襪隊也表示，未來會朝外野手養成。

柯拉斯在2017年曾以育成合約加盟日職軟銀鷹隊，在一軍出賽7場、打擊率2成78，但因合約糾紛，最終成為自由球員，重回國際球員市場，也等到美職合約。

23歲的柯拉斯在2018年還在古巴聯賽留下投球紀錄，但是近期都以野手出賽，白襪隊國際部主管帕迪（Marco Paddy）表示：「他想要成為野手，他也認為自己擔任野手比較有機會成功。」

帕迪也表示，球團評估，柯拉斯若要培養成投手，需要花費比當野手更久的時間，「所以，對於有這樣力量、這樣守備能力的球員，我們會尋求讓他更快上大聯盟的機會」。

白襪同時宣布簽約的還有多明尼加籍外野手赫南德茲（Erick Hernandez），年僅17歲，簽約金為100萬美元，白襪隊未來還會繼續簽下國際球員。

白襪 赫南德茲 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／有媒體不滿「禁藥雙雄」落選 克萊門斯：早已看淡

MLB／勞資連兩天談判見曙光 大聯盟方有讓步

MLB／歐提茲首年票選就進名人堂 禁藥雙雄還是出局了

MLB／勇士和運動家談歐森交易 擬佛里曼離隊備案？

相關新聞

MLB／簽下「古巴大谷」 白襪隊讓他專心打擊

白襪隊宣布簽下曾有「古巴大谷翔平」稱號的柯拉斯（Oscar Colas），簽約金為270萬美元，過去能投能打的他已專心打...

MLB／ 聲勢最高的紅襪出局？ 傳鈴木誠也選擇限縮至這4隊

因大聯盟目前仍處於封館狀態，日籍強打鈴木誠也挑戰大聯盟之路也被迫暫緩，但在這段期間已傳出至少有10隊積極想與他接洽，而據美媒報導，鈴木誠也選擇已限縮至4隊，，不過先前由球迷票選最被看好能搶下這名重砲的

MLB／歐提茲首年就入主名人堂：我很榮幸

大聯盟2022年名人堂票選名單出爐，首年入圍的紅襪隊退役球星「老爹」歐提茲成為唯一入選者，「禁藥雙雄」邦茲、克萊門斯最終...

MLB／有媒體不滿「禁藥雙雄」落選 克萊門斯：早已看淡

大聯盟今天宣布本屆名人堂入選結果，史上全壘打王邦茲（Barry Bonds）與「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）最後一年挑戰依舊失敗收場，不少資深媒體記者對此感到相當不滿，紛紛在推特上發

MLB／A-Rod能進名人堂嗎？看邦茲第一年得票率就知很難

同是第一年獲得大聯盟名人堂票選資格，相較「老爹」歐提茲（David Ortiz）輕鬆過關，傳奇球星「A-Rod」羅德里格...

MLB／勞資連兩天談判見曙光 大聯盟方有讓步

大聯盟與球員工會連兩天坐下來會談，對於勞資協議也有新進展，大聯盟在未取得薪資仲裁球員獎金池、大聯盟最低薪調整上面讓步，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。