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MLB／簽下「古巴大谷」 白襪隊讓他專心打擊
白襪隊宣布簽下曾有「古巴大谷翔平」稱號的柯拉斯（Oscar Colas），簽約金為270萬美元，過去能投能打的他已專心打擊，白襪隊也表示，未來會朝外野手養成。
柯拉斯在2017年曾以育成合約加盟日職軟銀鷹隊，在一軍出賽7場、打擊率2成78，但因合約糾紛，最終成為自由球員，重回國際球員市場，也等到美職合約。
23歲的柯拉斯在2018年還在古巴聯賽留下投球紀錄，但是近期都以野手出賽，白襪隊國際部主管帕迪（Marco Paddy）表示：「他想要成為野手，他也認為自己擔任野手比較有機會成功。」
帕迪也表示，球團評估，柯拉斯若要培養成投手，需要花費比當野手更久的時間，「所以，對於有這樣力量、這樣守備能力的球員，我們會尋求讓他更快上大聯盟的機會」。
白襪同時宣布簽約的還有多明尼加籍外野手赫南德茲（Erick Hernandez），年僅17歲，簽約金為100萬美元，白襪隊未來還會繼續簽下國際球員。
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