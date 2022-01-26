MLB／有媒體不滿「禁藥雙雄」落選 克萊門斯：早已看淡

大聯盟今天宣布本屆名人堂入選結果，史上全壘打王邦茲（Barry Bonds）與「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）最後一年挑戰依舊失敗收場，不少資深媒體記者對此感到相當不滿，紛紛在推特上發文開罵。

敲出大聯盟生涯最多762轟的邦茲、354勝的投手克萊門斯，單看成績絕對是名人堂等級球員，但由於身上皆背著禁藥疑雲，該點成了投票者考慮的因素，兩人最終獲得66%、65.2%的選票，未超過75%門檻，挑戰10年仍無法入主。

許多媒體替邦茲和克萊門斯落選打抱不平，《ESPN》記者帕森(Jeff Passan)就首先開砲，認為兩人都是最後一年，同時也是第10年有投票資格，理當要進名人堂。《CBS》記者Danny Vietti也表示，大聯盟歷史安打王羅斯（Pete Rose）、全壘打王邦茲與塞揚獎領先者（7座）克萊門斯，竟然全部都不是名人堂球員，凸顯名人堂投票制度真的有問題。

席林、邦茲與克萊門斯最後年獲票選資格，但仍是無緣名人堂，有不少媒體為後兩人抱屈。 美聯社

《FOX Sports》​分析師韋蘭德（Ben Verlander）在結果出爐後，也對邦茲依舊落選感到遺憾，「你無法在講述棒球故事時不去提到邦茲，他是所有人心中的名人堂球員，除了全美棒球記者協會（BBWAA）。」

不過克萊門斯本人對於能否成為名人堂球員早已看得很淡，「每年又來到這個時候，我覺得我要發一個聲明，其實從10年前開始，我和我的家人就已經把進入名人堂這件事情放在腦後，我打棒球不是為了要進名人堂，而是希望能夠藉由打棒球，來改變我家人的生活。」