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MLB／勞資連兩天談判見曙光 大聯盟方有讓步

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟與球員工會連兩天坐下來會談，對於勞資協議也有新進展。 路透社
大聯盟與球員工會連兩天坐下來會談，對於勞資協議也有新進展。 路透社

大聯盟與球員工會連兩天坐下來會談，對於勞資協議也有新進展，大聯盟在未取得薪資仲裁球員獎金池、大聯盟最低薪調整上面讓步，對雙方來說，都希望盡快結束封館狀態。

未取得薪資仲裁球員獎金池是球員工會提出，希望增加球員在取得薪資仲裁前的收入，根據WAR值以及MVP、塞揚獎等獎項，分配給前30名的未取得薪資仲裁球員，大聯盟願意提供1000萬美元，在試算下，表現好的年輕球員收入可翻倍。

另外大聯盟也願意提升球員第一年最低薪資，從昨天的60萬元提升到61萬5000美元，但是球員工會的目標是77萬5000美元，而現行的首年最低薪資是57萬500元。

為了鼓勵球隊給予球員正常年資，大聯盟也提出讓新秀若第一年就得到完整年資，加上獲得獎項，該球隊可取得選秀權獎勵。

勞資雙方連續兩天都在紐約碰面會談，這也是大聯盟自去年12月封館後最密集的談判進度，球員工會昨天提出修改自由球員制度，並拒絕了數項大聯盟的提案，雙方在球員分潤、奢侈稅金額等重大議題上仍有待討論。

勞資談判若無法在2月1日前搞定，可能影響到春訓開訓時程，如果要如期開季，則必須要在3月1日前談妥，雙方未來將繼續討論幾項非核心議題，以期儘速結束封館。

大聯盟 塞揚獎 選秀

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